Ooredoo-STEG : Payez vos factures d’électricité et de gaz à partir de votre téléphone

Régler toutes vos factures d’électricité et de gaz directement depuis votre téléphone mobile est désormais possible ! En effet, Ooredoo vient de lancer, en collaboration avec la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz, le service de consultation et de paiement des factures STEG via Mobicash.

Facile et entièrement sécurisé, ce service est accessible à tous les abonnés Ooredoo disposant d’une carte bancaire ou d’une carte prépayée Mobicash. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de taper la commande *122#, choisir la rubrique « Payer un service », ensuite sélectionner le service « STEG ».

Pour rappel, le service Mobicash de Ooredoo permet, depuis votre téléphone mobile, le transfert d’argent en instantané, régler les achats sans sortir sa carte bancaire et payer de multiples services à distance de manière sécurisée. Le paiement des factures de la STEG s’ajoute aux autres services ; Recharge téléphonique, Recharge Badge Télépéage et Paiement Amendes déjà disponibles avec Mobicash.

Pour ceux qui ne disposent pas d’une carte bancaire, il suffit de se rendre à la boutique Ooredoo la plus proche et pouvoir ainsi obtenir une carte bancaire prépayée MobiCash sur simple présentation de la carte d’identité nationale (CIN) sans obligation de créer un compte bancaire.