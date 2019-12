Ooredoo Tunisie et Vivo Energy Tunisie s’allient pour une énergie nouvelle

Ooredoo Tunisie a signé une nouvelle convention de partenariat avec Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie. Cette convention porte sur la coopération technique entre les deux partenaires, chacun leader de son marché, et définit les conditions et modalités de collaboration pour la mise en place et la fourniture aux clients de solutions et services innovants basés sur les technologies de l’information et de la communication.

Il s’agit notamment de la mise en place d’initiatives à même d’améliorer l’expérience client des deux partenaires en se basant sur l’ensemble des plateformes technologiques d’Ooredoo Tunisie et de Vivo Energy Tunisie

Par ailleurs, les deux entreprises envisagent de collaborer également sur d’éventuels programmes de responsabilité sociétale communs étant donné qu’elles partagent les mêmes valeurs et sont toutes les deux focalisées sur les priorités nationales en matière de développement économique et social.

A l’occasion de cette collaboration, le Directeur Général de Ooredoo Tunisie, M. Mansoor Al Khater a déclaré : « L’objectif principal de cette convention de partenariat est de consolider les relations privilégiées entre les deux institutions. Ce rapprochement nous permet d’avoir une meilleure synergie commerciale, et contribue à faciliter la vie de nos clients communs en leur permettant d’accéder à un niveau de services au summum de la technologie »

Lors de la cérémonie de signature, M. Mohamed Bougriba, Directeur Général de Vivo Energy a déclaré : « Cet évènement vient renforcer davantage un partenariat solide entre Vivo Energy Tunisie et Ooredoo Tunisie ; la finalité étant d’assurer à nos chers clients plus de convenance et de facilité à travers la panoplie de produits et services qu’elle leur délivre au quotidien. En offrant des solutions innovantes, nous consolidons notre leitmotiv qui est celui de rendre l’expérience du client encore plus agréable : une valeur que nous partageons avec Ooredoo Tunisie »