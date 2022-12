Ooredoo Tunisie gagne le cœur de ses abonnés pour la 4ème année consécutive

Ooredoo Tunisie clôture l’année 2022 en beauté, célébrant le 20ème anniversaire de la marque dans un esprit d’excellence et de réussite avec l’obtention pour la 4ème année consécutive du label « Élu Service Client de l’année 2023 »

Sacré « Élu Service Client de l’année 2023 » dans les 2 catégories fixe et mobile, le premier opérateur en Tunisie vient confirmer encore une fois l’engagement et le professionnalisme de ses équipes pour répondre aux besoins de ses abonnés, leur offrir une expérience client de grande qualité donnant ainsi les meilleurs niveaux de satisfaction dans le secteur des télécommunications.

Lors de la cérémonie de remise de prix tenue vendredi 2 décembre au Pavillon Gammarth, Ooredoo Tunisie s’est vu décerner cette double récompense consolidant ainsi les efforts continus de l’opérateur dans sa quête de satisfaction client.

« Ce double prix obtenu pour la 4ème année consécutive est le résultat d’un nombre de programmes mis en place depuis des années, traduisant une stratégie orientée et centrée sur le client et ce à travers le déploiement d’actions concrètes sur le terrain. Au-delà de l’excellence de notre prestation, nous avons construit une relation de proximité privilégiée avec nos abonnés et les avons placés au centre de toute action et décision prise. De plus, nous avons élargi nos offres digitales et lancé des services innovants pour mieux répondre aux besoins et attentes de nos abonnés. Le « Customer Day » est une initiative créée chez Ooredoo Tunisie cette année, où le temps d’une journée, tous les managers des différents départements se retrouvent sur terrain à la rencontre de leurs clients en boutiques, en magasins ou au centre d’appel pour s’assurer que leurs demandes sont écoutées et prises en charge » déclare Mansoor Rashid Al Khater, CEO Ooredoo Tunisie « Être « Élu Service Client de l’année 2023 » à travers ce rapport d’étude fourni par la prestigieuse institution IPSOS, renouvelle le challenge et accroît la motivation des équipes pour conserver le titre plusieurs années en multipliant ses efforts de satisfaction et de diversification de services. Un grand merci à toutes les parties prenantes à ce succès continu », a-t-il rajouté