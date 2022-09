Ooredoo Tunisie honore ses clients

Dans le cadre de développement de la marque entreprise, Ooredoo Tunisie a tenu hier son premier Customer Day, une initiative visant à améliorer l’expérience client.

Durantl’événement, le PDG, les directeurs et les équipes d’Ooredoo ont visité toutes les salles d’opérations d’Ooredoo, tellesque les magasins et les centres d’appels, pour interagir directement avec les clients et le personnel, faire l’expérience directe des événements quotidiens et gagner un aperçu plus approfondi du point de vue du client.

« Chez Ooredoo, nous croyons que chaque jour est un jourdédié au client, et sur la base de cette conviction, nous avons consacré cette journée pour rencontrer nos clients, écouterleurs retours sur nos services et renouveler le lien fort que nous avons tissé avec eux au fil des ans. Ce geste ne sera pas une expérience ponctuelle, nouscontinuerons sûrement à créer des moyens de nous engager avec nos clients pour leur fournir des services qui apporteront une valeur ajoutéeà leur vie. »a exprimé Mansoor Rashid Al Khater, PDG d’Ooredoo Tunisie.

Cette journée a également été l’occasion pour Ooredoo d’exprimer sa gratitude à ses clients en offrant des cadeaux et des surprises dans tous les magasins Ooredoo dans une ambiance festive.