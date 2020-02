Ooredoo Tunisie renforce ses liens avec Poulina Group Holding et Dataxion

Depuis plus de 15 ans, Ooredoo Tunisie fournit des services Telecom au groupe PGH, le premier groupe industriel privé en Tunisie. Et pour conforter cette relation, l’opérateur a signé, jeudi 6 février 2020, deux partenariats avec Poulina Group Holding et le DataCenter DataXion, filiale du groupe PGH, en présence de Mansoor Al Khater, Directeur général de Ooredoo Tunisie, Moez Lidinellah Mokaddem, CEO de PGH, et Naceur Kchaou, CEO de DataXion.

Le contrat entre Ooredoo et PGH porte sur le renouvellement des liens Très Haut Débit (THD) concernant plus 100 sites de PGH. Quant à la convention signée entre Ooredoo et DataXion, elle vise au développement de leur partenariat pour faire bénéficier leurs clients communs des meilleurs offres d’hébergement des données informatiques et télécommunications et agir ensemble pour le développement de l’écosystème numérique tunisien.

A cette occasion, Mansoor Al Khater, a affirmé que le reconduction de l’accord entre Poulina Group Holding et Ooredoo: « témoigne de la confiance de PGH envers l’opérateur. Quant à DataXion, Ooredoo assurera au DataCenter fiabilité, sécurité et stabilité du réseau en toutes circonstances afin que l’hébergement demeure une valeur sûre et que la connectivité reste au meilleur niveau».

«Le choix de Ooredoo est basé sur la fiabilité et la performance de ses services », a déclaré Moez Lidinellah Mokaddem. Et d’ajouter : « Avec plus d’une centaine de sociétés à son actif, le groupe Poulina s’allie à Ooredoo pour assurer la haute disponibilité de son réseau informatique au service de ses filiales et à ses 12 000 employés. Ooredoo et PGH ont un partenariat de longue date, puisque le premier accord réseau a été signé en 2003. Ainsi, PGH et Ooredoo, et notre datacenter DataXion, sont pour un réseau infaillible en toutes circonstances».