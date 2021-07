Ooredoo Tunisie renforce son partenariat avec P.I. Works dans le réseau de bout en bout

Ooredoo Tunisie a annoncé qu’elle élargira son partenariat existant avec P.I. Works pour inclure désormais le déploiement de sa solution de gestion de la performance réseau, VantagePM. En 2018, le groupe Ooredoo et P.I. Works avaient commencé à travailler ensemble pour le déploiement de la solution d’optimisation automatisée du réseau de P.I. Works, EXA, à travers sept pays, dont la Tunisie.

Grâce à son approche de plateforme unique, VantagePM sera exécuté sur la plateforme EVO de P.I Works, permettant à Ooredoo Tunisie de réduire considérablement ses coûts d’intégration et ses délais de mise en œuvre. La plateforme EVO est actuellement utilisée par EXA, qui a mis en œuvre plus de 16,3 millions d’actions d’amélioration automatisées au cours des trois dernières années, ce qui a permis d’optimiser considérablement les réseaux de l’opérateur. Avec VantagePM, l’opérateur sera désormais en mesure de surveiller de manière exhaustive les performances de ses réseaux centraux, de transport et d’accès radio. En intégrant sept fournisseurs de trois domaines différents dans un seul produit de surveillance, VantagePM deviendra la solution unique de surveillance du réseau d’Ooredoo Tunisie.

Hatem Mestiri, directeur de la technologie et de l’information chez Ooredoo Tunisie, a déclaré : » L’industrie des télécommunications a connu une évolution massive vers la numérisation au cours des dernières années. C’est au cours de cette période de changements abrupts que nous avons fait équipe avec P.I. Works pour automatiser avec succès nos réseaux, et maintenant, dans la deuxième étape de ce processus passionnant, nous allons équiper notre réseau avec une gestion centralisée de la performance de bout en bout. Ensemble, nous sommes convaincus que nous serons en mesure d’ouvrir la voie à de nouvelles efficacités opérationnelles et à une meilleure expérience utilisateur. »

Eren Kahraman, gestionnaire des comptes régionaux chez P.I. Works a déclaré, pour sa part : « Notre alliance réussie de trois ans avec Ooredoo Tunisie témoigne de l’expertise de P.I. Works dans le domaine de la gestion et de l’automatisation des réseaux. Nous sommes fiers d’être le partenaire de confiance d’Ooredoo dans le cheminement vers des opérations zéro-touch, et d’étendre notre collaboration avec l’ajout de notre solution de surveillance de la performance du réseau, VantagePM, la meilleure de sa catégorie. »

Commentant les détails de la procédure, Kahraman a ajouté : « Notre priorité absolue est de veiller à ce que chaque processus d’intégration se déroule sans heurts et atteigne les objectifs. À ce titre, lors de chaque processus d’intégration de données, nos équipes effectuent une analyse commerciale détaillée, afin de s’assurer que les rapports et analyses les plus critiques sont indemnes de toute entrave. »