Ooredoo Tunisie sauve la mise au Groupe

Le groupe Ooredoo a annoncé que son chiffre d’affaires a baissé de 3 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 14,1 milliards de Rials qataris (QR), soit 3,87 milliards de dollars au premier semestre de l’année cette année en raison de l’impact du Covid-19.

En conséquence, le groupe a déclaré des bénéfices nets de 818 millions QR pour le premier semestre 2020, ce qui représente une légère baisse par rapport à la même période l’année dernière.

« Une réduction des ventes de téléphones et des activités d’itinérance ainsi qu’une faiblesse macroéconomique sur certains de nos marchés ont été partiellement compensées par une croissance robuste en Indonésie, en Tunisie et au Myanmar », a expliqué l’opérateur.

Le groupe Ooredoo dispose d’une réserve de trésorerie et de niveaux de liquidité sains pour pouvoir absorber l’impact de Covid-19 pour l’année 2020, selon un communiqué de la société.

Sheikh Saud bin Nasser Al Thani, directeur général du groupe Ooredoo, a déclaré que « le chiffre d’affaires d’Indosat Ooredoo (Indonésie) a augmenté de 6 %, grâce à sa stratégie renouvelée et le plan de création de valeur d’Ooredoo Tunisie a soutenu une hausse de 6 % de ses revenus. La forte demande de données a soutenu une augmentation de 8% des revenus d’Ooredoo Myanmar sur la période », a-t-il détaillé.