« Open Days Vaccins » : Une bonne initiative, mais une très mauvaise organisation !

Dans la foulée de ses dernières décisions, le chef du gouvernement avait décidé de mettre bas tous les anciens critères de la campagne de vaccination. Peut-être avait-elle la crainte de la quantité des vaccins disponibles. Maintenant qu’elle en aurait plus de 3 millions, et que le taux de vaccination ne décollait pas au-dessus des 6 %, et certainement bousculé par l’avance rapide du taux de contamination, le gouvernement se laisse aller et décide ce qu’on pourrait appeler un « Open Vaccin », le vaccin pour tous ceux qui le voudraient, sur simple présentation du code d’inscription sur Evax où le nombre des inscrit dépasse désormais les 3,5 millions (1,597 million ayant reçu la 1ère dose et 825.917 ayant terminé tout le schéma vaccinal).

- Publicité-

L’idée donc est bonne, sauf qu’elle semble avoir été mal organisée. De très longues files se mettent dès la matinée devant tous les centres, parfois dans un certain respect de la distanciation, et la plupart du temps non. Dans certains centres, on se plaint du manques de doses réservées à chaque centre (Mille disent les réseaux sociaux), pour des centaines et des centaines de demandeurs, désormais peut-être plus avisés de la nécessité du vaccin, et peut-être aussi plus peureux du danger qui est désormais dans toutes les familles. Et des cris d’alerte s’élèvent désormais que ces Open Days vaccins, ne se transforment en Open Days contaminations ! Peut-être que le ministère de la santé ne croyait pas en une possible telle affluence sur les vaccins, dès le 1er jour de l’Aid El Kébir !