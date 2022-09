Opération Mont Salloum : l’Identité de deux terroristes abattus révélée, les analyses ADN sont en cours pour le troisième

Les services de la police technique et scientifique sont parvenus à révéler l’identité des corps de deux terroristes après avoir relevé leurs empreintes digitales, a fait savoir le département de l’Intérieur dans un communiqué publié samedi.

Il s’agit respectivement de « Saber Ben Othman Ben Abdallah Tahri » (né le 19 décembre 1987) et « Hafedh Ben Habib Ben Abdesslem Rahimi » (né le 9 octobre 1997). Pour le corps du troisième élément terroriste qui s’est fait tuer par ceinture explosive après avoir été assiégé, le ministère tient à préciser qu’il a été impossible de relever ses empreintes digitales. Néanmoins, le département assure que selon les données disponibles, le corps appartenait à Bahaa Chaibi en attendant les résultats de l’analyse génétique afin de confirmer son identité.

Par ailleurs, le ministère a annoncé avoir arrêté un groupe de 6 personnes soupçonnées d’être des éléments de soutien aux terroristes éliminés lors de l’opération, faisant état de deux armes de type Kalachnikov » et d’une arme « Shtayer » saisies, en plus d’une ceinture explosive, d’une grenade à main, de 3 téléphones portables ainsi que d’une somme d’argent et d’une quantité de provisions alimentaires.

Vendredi, le ministère de l’Intérieur a dévoilé les noms des trois terroristes éliminés lors d’une opération menée conjointement par les forces de sécurité et l’Armée à proximité du Mont Salloum (gouvernorat de Kasserine). Les trois terroristes tués sont des personnes-clés dans l’organisation terroriste « Ajnad al-Khilafah »

La porte-parole du ministère de l’Intérieur, Fadila Khelifi, a indiqué que les terroristes précités ont été éliminés grâce aux efforts des unités de l’armée, de la garde et de la sécurité nationales dans la zone militaire fermée du Mont Salloum. Aucune victime n’a été signalée parmi les forces intervenantes, a assuré la porte-parole.