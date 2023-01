Opérations de contrôle des unités hôtelières jusqu’à dimanche

Des campagnes de contrôle intensif vont être assurées par les services du ministère du Tourisme jusqu’à dimanche afin de vérifier les différentes dispositions prises surtout au niveau de la qualité des services, la réception et l’auto-assurance et ce, dans le cadre des préparatifs des festivités de la nouvelle année administrative. Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a précisé, dimanche, dans un communiqué publié, sur sa page officielle « facebook », que ses services de contrôle travaillent dans différentes unités touristiques qui reçoivent des clients depuis la Tunisie ou l’étranger. Le ministre du Tourisme Mohamed El Moez Belhassine a effectué vendredi dernier, une visite à un nombre d’hôtels relevant du commissariat du Tunis Nord. Il a appelé les hôteliers à fournir toutes les conditions favorables afin de garantir le meilleure accueil des clients tunisiens et étrangers, soulignant la nécessité de rendre les meilleurs services

