Opérations de survols de l’armée de l’air pour contrôler le respect du confinement

Le chef de l’unité aérienne 35, relevant de l’armée de l’air, le Colonel Major Mohamed Slaheddine Essoussi, a indiqué que l’unité a effectué depuis le 20 mars dernier plusieurs survols quotidiens pour contrôler l’application des mesures de confinement sanitaire total dans les différents gouvernorats du Grand Tunis (Tunis, Ariana, La Manouba et Ben Arous).

Lors d’une rencontre avec des représentants des médias, mercredi, à la base aérienne d’El Aouina, le Colonel Major Essoussi a précisé que l’unité 35 assure une moyenne de 3 survols aériens par jour pour repérer les situations de regroupement des citoyens et appuyer les efforts de l’Etat visant à imposer l’application et le respect du confinement sanitaire.

Il a fait observer, à cet effet, que la majorité des citoyens ont respecté les mesures de confinement durant les premiers jours ayant suivi l’annonce de la décision de confinement total, avant de relever par la suite des situations de débordement et de non-respect des mesures de confinement, notamment à travers des scènes de regroupement de citoyens, ce qui a nécessité des interventions dans plusieurs régions.

Le Colonel Major Essoussi a souligné que chaque opération de survol est préparée minutieusement grâce à un travail de coordination effectué en amont avec la salle des opérations de l’armée de l’air, qui reçoit toutes les données recueillies lors d’une seule opération de survol en coordination avec les membres des forces spéciales de l’armée de terre.

Il a assuré, également, que d’autres opérations de survol ont été programmées dans le même but, à partir des bases aériennes de Sfax, de Bizerte, de Gabès et de Jendouba.

Les représentants des médias ont accompagné, mercredi, pendant 01h30, des membres de l’armée de l’air et des forces spéciales, à bord d’un hélicoptère, durant une opération de survol des gouvernorats du Grand Tunis pour superviser l’application et le degré de respect des mesures de confinement total sanitaire par les citoyens.

Un responsable militaire au sein de l’unité d’intervention de l’armée de terre a indiqué aux représentants des médias que les membres du régiment des forces spéciales interviennent directement et coordonnent avec toutes les divisions militaires stationnées sur le terrain.