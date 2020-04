Orange lance l’opération #DimaM3aB3athna pour permettre à nos ainés de continuer à voir leurs proches via des spots publicitaires

Pendant le confinement, garder le contact est essentiel. Nos smartphones et nos ordinateurs n’ont jamais été aussi utiles. Chaque jour, ils permettent aux tunisiens de continuer à voir leurs proches. Mais voilà, pas tous les tunisiens. Nos aînés, parents ou grands-parents, ne sont pas tous équipés. Premières victimes du Covid-19, ils sont les premiers touchés par l’isolement imposé par le confinement. Ils sont souvent privés de tout contact ou presque pour leur sécurité.

Pour ces raisons Orange, l’opérateur Internet 4G#1 en Tunisie, a décidé d’offrir des espaces publicitaires aux tunisiens pour qu’ils puissent partager un message avec leurs aînés, directement à la télévision. Cette initiative permettra aux jeunes de communiquer avec eux et de leurs faire plaisir avec un message vidéo.

Comment ça marche ?

onresteensemble.orange.tn , un site participatif

Via le mini site onresteensemble.orange.tn tous les citoyens pourront envoyer un message vidéo. Il leur suffira d’indiquer les nom et prénom de la personne à qui le message sera destiné et de se filmer quelques secondes. Les vidéos sélectionnées apparaitront durant les publicités. Un message sera envoyé à ces personnes pour qu’elles puissent prévenir leur(s) proche(s) de la date et heure de diffusion du message à la télévision.

La plateforme onresteensemble.orange.tn est ouverte dès aujourd’hui et permet d’ores et déjà de déposer des messages vidéo de 5 à 10 secondes. Les premiers messages seront diffusés à partir du 25 avril,

Les collaborateurs d’Orange restent mobilisés tous les jours pour permettre aux clients de rester en contact avec leurs proches et profiter de tous les services Internet en cette période de confinement.