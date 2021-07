Orange Tunisie célèbre les 10 ans de Orange Summer Challenge: une décennie d’engagement en faveur de l’inclusion numérique des jeunes

Depuis son lancement en 2010, Orange Tunisie s’est engagé à rendre le numérique accessible au plus grand nombre et à en faire un facteur d’égalité des chances pour tous. Cet engagement, pris dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociale, s’est notamment concrétisé par la mise en place, avec plusieurs partenaires, de différents programmes dédiés aux jeunes tunisiens, pour notamment les former aux technologies nouvelles et les accompagner dans leurs projets entrepreneuriaux innovants, Orange Summer Challenge en faisant pleinement partie. Après un peu plus de dix ans, ce sont près de 26 000 jeunes qui ont bénéficié de l’ensemble des programmes numériques d’Orange Tunisie, dont ceux de l’écosystème Orange Digital Center.

En partenariat avec Google et avec le soutien de la Coopération Allemande, mise en œuvre par la GIZ, Orange Summer Challenge, la compétition incontournable pour les geeks d’Orange Digital Center, célèbre ses 10 ans en Tunisie.

L’école du code d’Orange Tunisie, Orange Developer Center, et le FabLab Solidaire, EL FabSpace Lac, porté par l’association EL Space, faisant tous deux partie de l’écosystème Orange Digital Center, ont organisé la 10ème édition de l’Orange Summer Challenge (OSC), avec le soutien de la Coopération Allemande, mise en œuvre par la GIZ et en partenariat avec Google. OSC2020 avait pour thématique : La technologie au service de la distanciation physique.

Pour cet événement annuel, 24 jeunes talents, étudiants voulant entreprendre et amateurs de nouvelles technologies, venus de toute la Tunisie, se sont rencontrés pendant 3 mois d’été, ont fait connaissance et équipe pour donner le meilleur d’eux-mêmes et développer 4 solutions technologiques de qualité en un temps record ! Encadrées et coachées par les experts d’Orange Developer Center et d’EL FabSpace Lac, les équipes ont développé des solutions technologiques innovantes basées sur l’intelligence artificielle et les systèmes embarqués. Ils ont été formés par Google aux technologies du cloud computing et au machine learning directement applicables à leurs projets. Ils ont pu bénéficier de la vaste expérience de la Coopération Allemande, mise en œuvre par la GIZ et son expertise locale pour relever les défis inhérents à l’employabilité et à l’esprit d’entreprise des jeunes. Pour rappel, les 24 étudiants avaient été sélectionnés parmi 1800 candidatures reçues.

Lors d’une cérémonie digitale de remise des prix de l’OSC2020, organisée le 30 juin, chacune des 4 équipes a ainsi défendu son projet face à un jury très réduit, en raison de la situation sanitaire, composé de Mohamed Fadhel Kraiem, Ministre des Technologies de la Communication, de S.E. Peter Prügel, Ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, de Manfred Horr, Directeur Régional GIZ Tunisie/Libye, de Norman Schräepel, Directeur du Programme de transformation digitale de la GIZ en Tunisie, de Françoise Cosson, Déléguée Générale de la Fondation Orange, de Asma Ennaifer Directrice RSE, Communication et des Orange Digital Centers d’Orange Afrique et Moyen-Orient et de Thierry Millet, Directeur Général d’Orange Tunisie. Le vote des jurés rappelons-le s’est fait via une application mobile et a compté pour 40% de la note globale pour les 4 solutions technologiques innovantes présentées :

Eaze : une solution intelligente qui améliore et simplifie le parcours du consommateur dans les grandes surfaces pour le rendre plus sûr et plus fluide.

Ubo : un compagnon intelligent qui aide les enfants avec autisme à s’adapter aux tâches quotidiennes et à interagir avec le monde extérieur.

ODACO : un coach sportif intelligent qui fait vivre aux sportifs l’expérience inédite d’une séance privée à domicile.

Lenus : une solution intelligente qui permet de digitaliser les services hôteliers pour respecter la distanciation physique et offrir aux clients une expérience personnalisée au sein de l’établissement hôtelier.

Après votes et délibérations du jury, les lauréats de l’OSC2020 ont été proclamés et le grand vainqueur de cette 10ème édition digitale est donc l’équipe ODACO, suivie de l’équipe Ubo. Viennent ensuite l’équipe Lenus et l’équipe Eaze respectivement troisième et quatrième de cette édition 2020.

A cette occasion et lors de son allocution, Mohamed Fadhel Kraiem a insisté sur le fait que « les jeunes et leur accompagnement sont au cœur de la stratégie digitale du Ministère des Technologies dans le cadre de l’inclusion numérique et du développement de l’économie numérique en Tunisie, une manifestation comme OSC2020 devant être des plus encouragées et promues »…« Il faut tous ensemble valoriser le potentiel des jeunes, leur créativité et leur innovation », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, S.E. Peter Prügel a également déclaré : « L’avenir de la digitalisation et l’exploitation de ses grandes opportunités pour créer des perspectives et de l’emploi en Tunisie sont avant tout entre les mains des jeunes Tunisiens. Nous sommes donc très heureux de soutenir les jeunes talents, développant des idées innovantes et faisant avancer la transformation de la Tunisie, grâce à leurs esprits créatifs. »

Pour sa part, Thierry Millet s’est dit « satisfait que l’OSC2020 et la remise des prix aient pu se dérouler en ligne car il fallait valoriser tout le travail et les efforts accomplis par ces jeunes étudiants coachés pendant 3 mois à Orange Digital Center, pour développer une solution technologique innovante, et continuer à les encourager pour, pourquoi pas, se lancer dans l’entrepreneuriat »