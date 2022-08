Orange Tunisie lance la 5ème édition de Wininti son grand jeu digital estival

Wininti, le grand jeu digital d’Orange Tunisie revient cette année sous le nom de « Wininti 5 : ti ma3roufa ».

Cette cinquième édition reprend l’ADN du jeu, qui a fait son grand succès au fil des années à savoir le divertissement et la générosité grâce à plusieurs milliers de lots distribués quotidiennement en plus des grands lots physiques prévus à la fin du jeu, en l’occurrence un smartphone haut de gamme, 2 trottinettes électriques et 2 bons d’achats de 1500DT chacun valable sur la boutique en ligne d’Orange (www.orange.tn).

Parmi les nouveautés de cette année, on cite un format nouveau avec une touche d’humour et de proximité, des jokers et des challenges aussi amusants que redoutables, et enfin du suspense supplémentaire dans la mesure où tout cadeau gagné sur Wininti sera révélé sur My Orange.

Le jeu est disponible jusqu’au 17 Septembre. Pour y participer, il suffit de télécharger gratuitement l’application « Wininti 5 : ti ma3roufa » sur les principaux app stores.

Les détails du jeu, les nouveautés ainsi que de nombreuses surprises seront communiqués également sur la Page Facebook d’Orange Tunisie et le Compte Instagram tout au long de la période du jeu.

Enfin, un cadeau de bienvenue est automatiquement offert aux premiers participants lors de l’inscription au jeu. Alors, ne tardez pas !

« Winإنتي » est un jeu gratuit, ouvert à tous et sans obligation d’achat.