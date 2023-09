Organisation d’un forum Afrique-France dédié aux producteurs d’électricité, le 22 septembre à Tunis

Un Forum Afrique-France des producteurs d’électricité se tiendra, le 22 septembre courant, à Tunis, à l’initiative de Business France, l’agence française en charge de l’internationalisation de l’économie française, et Tunisia Africa Business Council (TABC).Organisé avec le soutien de SAGEMCOM et Air Liquide, ce forum s’inscrit dans le cadre de la 6ème édition de la conférence internationale » Financing Investment & Trade in Africa » – FITA2023, prévue les 20 et 21 Septembre courant. »Cet événement qui s’inscrit dans la dynamique » France 2030 « , plan d’investissement favorisant la décarbonation et les technologies propres, entend offrir des opportunités de rencontres et d’échanges de solutions sur la transition énergétique pour les décideurs publics, les collectivités territoriales, les entrepreneurs, les donneurs d’ordres et les institutions financières », selon un communiqué publié mardi par l’ambassade de France en Tunisie.Les représentants de huit pays dont la Tunisie, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, le Sénégal, l’Egypte, la Libye et la France exposeront, à cette occasion, les enjeux et les solutions en faveur de la transition énergétique et de la ville durable.Ce forum qui verra la participation de 14 entreprises françaises, comportera également un cycle de conférences sur des problématiques de l’accès à l’électricité, du développement des énergies renouvelables et de la filière hydrogène en Afrique.

