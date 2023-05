Organisation d’une mission économique du 13 au 17 juin 2023, en Roumanie

Une mission économique sera organisée, du 13 au 17 juin 2023, à Bucarest et à Prahova (en Roumanie), à l’initiative du Centre de promotion des Exportations (Cepex), en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Bucarest.Cette mission dont l’objectif est de profiter pleinement du potentiel que représente le marché roumain, se concentrera sur les secteurs de l’agroalimentaire, du textile & Habillement, des énergies renouvelables, et des TIC.Au programme de ladite mission, un Forum économique tuniso-roumain, qui sera organisé au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie Roumaine (le 13 juin 2023), des rencontres B to B avec des prospects roumains et moldaves (en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’industrie à Chisinau capitale de la Moldavie), et des visites d’entreprises, ainsi qu’une mini-exposition des produits tunisiens dans une grande surface roumaine.Le Cepex a fait savoir que cette mission est éligible au soutien financier du FOPRODEX, précisant que la clôture des inscriptions a été fixée pour le 26 mai 2023

- Publicité-