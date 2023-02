Organisation prochainement d’une journée portes ouvertes avec les jeunes entrepreneurs et les investisseurs touristiques

Une journée portes ouvertes au profit des jeunes entrepreneurs et les investisseurs de Siliana sera organisée prochainement afin de leur aider à résoudre les problèmes des projets touristiques bloqués, accéder aux financements et leur inciter à lancer des projets touristiques, a fait savoir le ministre du Tourisme, Moez Belhassine.

Belhassine a ajouté, Samedi, dans une déclaration aux médias en marge de sa visite à siliana, que cette journée sera organisée en coopération avec les autorités régionales et en présence de tous les représentants des directions générales concernées.

Belhassine a indiqué que Siliana qui regorge de sites archéologiques et naturels et de ressources humaines manque de circuits touristiques aménagés, d’hébergement et d’accueil touristiques, soulignant que cette visite vise à prendre connaissance des projets touristiques bloqués et qui rencontrent des difficultés dans la région.

Il a appelé à assurer la coordination entre les administrations publiques de la région, notamment la culture, l’agriculture, l’environnement, l’industrie, l’équipement et le tourisme, pour accélérer le rythme de réalisation des projets touristiques programmés.

Il a souligné la nécessité de poursuivre la valorisation du site archéologique de Zama dans la délégation de Siliana Nord pour devenir un pôle touristique important dans le pays.

Cette visite a permis de prospecter des sites archéologiques et des circuits touristiques, outre l’organisation d’une séance de travail consacrée à l’examen des moyens permettant de développer l’activité touristique dans les différentes délégations via le développement de circuits touristiques valorisant la richesse culturelle et patrimoniale et la diversité du produit touristique.

