Orientation universitaire : Démarrage de l’inscription pour l’obtention des résultats

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe les bacheliers 2020 que l’inscription au service SMS pour obtenir les résultats de l’orientation universitaire est ouverte à partir de ce vendredi 21 août 2020.

Le ministère précise dans un communiqué publié, aujourd’hui, que les personnes intéressées sont appelées à envoyer un sms sur le numéro 85000 et ce comme suit :

» or » puis espace puis » numéro du Bac «

Les résultats seront communiqués par sms le 23 août courant et le 24 août à partir de midi sur le site de l’orientation universitaire www.orientation.tn