Otages : Des milliers de manifestants israéliens s’en prennent à Netanyahu

Des milliers d’Israéliens ont critiqué le gouvernement de droite de Benjamin Netanyahu lors d’une manifestation à Jérusalem pour son incapacité à libérer les prisonniers de guerre capturés par le Hamas, alors que les troupes israéliennes poursuivent leur assaut sur Gaza.

La manifestation clôt un périple de cinq jours à partir de Tel-Aviv et a représenté la plus grande manifestation au nom des 240 prisonniers depuis leur capture le 7 octobre, lors du soulèvement surprise du Hamas contre l’occupation israélienne.

Certaines familles de prisonniers ont déclaré qu’elles craignaient que l’offensive militaire ne mette en danger la vie de leurs proches.

Les dirigeants israéliens, quant à eux, ont fait valoir que seule la pression militaire exercée sur Hamas conduirait à la libération de certains otages dans le cadre d’un éventuel accord impliquant un cessez-le-feu temporaire.

Les familles ne se sont pas ralliées à une proposition unique pour récupérer leurs proches, mais ont plaidé pour plus d’empathie et de réactivité de la part du gouvernement extrémiste.

Certaines familles ont critiqué le cabinet de guerre israélien pour ce qu’elles décrivent comme un manque de transparence sur les plans de sauvetage.

Samedi, les manifestants ont porté des drapeaux israéliens et des photos des prisonniers alors qu’ils terminaient leur marche de 45 miles vers Jérusalem et convergeaient lentement vers le bureau de M. Netanyahu.

Une fois sur place, ils ont été rejoints par des foules portant des ballons jaunes portant l’inscription « Ramenez-les à la maison ».

- Publicité-