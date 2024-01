Otages : « Des progrès dans les négociations, mais la prudence reste de mise »

Les négociations vers un accord pour la libération d’otages enregistrent des progrès, a confié une source israélienne à i24NEWS, tout en soulignant que la prudence restait de mise.

« Les discussions peuvent échouer aussi vite qu’elles ont commencé, mais nous faisons tout notre possible pour obtenir la libération des otages », a déclaré cette source, qui n’a pas précisé si le Hamas avait infléchi ses positions.

Ces informations interviennent alors qu’une réunion pour tenter de relancer les pourparlers doit avoir lieu ce dimanche à Paris, en présence des chefs du Mossad et du Shin Bet), du chef de la CIA et du renseignement égyptien ainsi que du Premier ministre qatari.

Un peu plus tôt, le New York Times avait affirmé qu’un accord incluant la libération d’une centaine d’otages en échange d’un cessez-le-feu de deux mois serait conclu dans les deux semaines, ce qu’Israël s’est empressé de démentir.

