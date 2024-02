Otages : Netanyahou refuse d’envoyer une délégation au Caire

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n’a pas approuvé l’envoi d’une délégation israélienne au Caire jeudi pour des discussions de suivi concernant un éventuel accord sur les otages. Son bureau a indiqué dans un communiqué qu’ »Israël ne se soumettrait pas aux exigences illusoires du Hamas. Seul un changement de position du Hamas permettra de progresser dans les négociations. »

La proposition de discussions de suivi est une tentative des médiateurs égyptiens et qataris de progresser sur des questions sans rapport avec le principal point d’achoppement des négociations, à savoir le nombre de prisonniers que le Hamas souhaite voir libérés, afin de créer une continuité et un élan pour les négociations, précise I24NEWS. Les médiateurs égyptien et qatari ont proposé d’organiser jeudi des discussions de suivi à un niveau inférieur pour examiner les éléments humanitaires d’un éventuel accord sur les otages, notamment l’ampleur de l’aide qui serait autorisée à entrer à Gaza, et la possibilité pour les Palestiniens de retourner chez eux dans la partie nord de la bande du territoire, ont déclaré les deux responsables.

