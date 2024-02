Otages : Une délégation israélienne vendredi à Paris

Le Cabinet de Guerre a approuvé jeudi le départ d’une délégation israélienne dirigée par le chef du Mossad, David Barnea pour un sommet qui se tiendra demain à Paris où auront lieu les pourparlers concernant la libération des otages retenus par le Hamas.

Les politiques et les parties engagées dans les négociations estiment qu’il pourrait y avoir une avancée dans les pourparlers pour la libération des otages lors du sommet.

Au cœur du différend entre Israël et le Hamas concernant l’accord se trouve la question de la libération des prisonniers palestiniens en échange des otages. L’une des revendications du Hamas est la création d’un mécanisme de transfert des résidents du sud vers le nord de la bande de Gaza dans la phase initiale de l’accord.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré plus tôt dans la journée à l’envoyé de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk : « Nous élargirons les négociations sur les otages et nous ferons progresser l’expansion de l’opération à Gaza ».

- Publicité-