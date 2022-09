OTE: un accord pour l’accompagnement des retraités tunisiens qui ont travaillé en Italie

L’office des Tunisiens à l’étranger (OTE) et l’association tunisienne d’encadrement social, qui aide les Tunisiens résidents en Italie et leurs familles à obtenir leurs droits sociaux, se sont mis d’accord pour élaborer un programme conjoint visant l’accompagnement des retraités tunisiens qui ont travaillé en Italie à former et déposer leurs dossiers de retraite.

Le programme comporte, selon un communiqué de l’Office, l’organisation des sessions de formation au profit des commissaires régionaux à l’office pour la réception, le traitement et le suivi des dossiers de retraite des Tunisiens ayant travaillé en Italie.

Les deux parties ont convenu également d’élaborer un manuel de procédures pour les commissaires régionaux qui explique les étapes et les procédures adoptées après réception des dossiers.

L’accord prévoit également l’organisation de journées de sensibilisation au profit des retraités et de leurs familles pour présenter les étapes de l’élaboration du dossier et les conditions de sa réception, notamment dans les régions à grand nombre d’émigrés telles que Mahdia, Kairouan et Bizerte.

Le programme prévoit aussi de faire connaitre le rôle de l’association dans l’accompagnement des retraités tunisiens en Italie.