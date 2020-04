Othmane Battikh: Le jeûne dépendra du conseil de la sécurité nationale

Le mufti de la République Othmane Battikh a déclaré dans une interview accordée à la télévision nationale mardi 14 avril 2020 qu’il attendait la tenue du conseil de la sécurité nationale prévue pour ce jeudi 16 avril afin d’annoncer sa position quant au jeûne du mois saint. Ramadan est dans quelques jours, et le mufti déclare qu’il ne peut pas prendre de décision pour le moment, et préfère attendre donc la tenue du conseil de la sécurité nationale, rapporte Mosaique fm.

Il a ajouté que le ministère de la santé et le conseil de la sécurité nationale se basent sur les avis des médecins et spécialistes et qu’il ne voulait pas influencer leurs décisions, il a en outre affirmé qu’une fois la question s”éclaircira il donnera son avis, il est donc inutile d’anticiper.