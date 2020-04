Oued Mliz-covid19: 5 personnes en auto-isolement dont le commissaire de police

Le commissaire de police de la ville d’Oued Mliz (Gouvernorat Jendouba) et son adjoint, ainsi qu’une femme de ménage et deux infirmières ont été mis en auto-isolement, dimanche soir, déclare à l’agence TAP, le porte-parole de la commission régionale de lutte contre les catastrophes, Mounir Riabi.

Cette mesure fait suite au contact qu’ont eu ces 5 personnes avec une femme originaire de la ville d’Oued Mliz contaminée au covid-19, indique la même source. Le commissaire et son adjoint avaient enquêté auprès de cette femme et de son époux (un médecin), suspectés d’être porteurs du virus.

A noter que le gouverneur de Jendouba avait ordonné, mardi 7 avril, la fermeture du cabinet du médecin et le placement du couple à l’auto-isolement, après leur retour de la ville de l’Ariana, foyer d’endémie. Les résultats des analyses parus dimanche ont révélé la contamination de la femme du médecin. Elle a été transférée, dimanche soir, au centre d’isolement sanitaire à Monastir.

C’est le premier cas de contamination au Covid-19 enregistré, dans la région de Jendouba.