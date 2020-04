Oussema Khlifi : la situation actuelle est difficile et nécessite une union nationale

L’élu du parti Qalb Tounès Oussema Khlifi a estimé, ce samedi 4 avril 2020, lors de la plénière consacrée à l’examen du projet de loi relatif à la délégation de pouvoir au chef du gouvernement, que la situation actuelle que traverse le pays est difficile et nécessite une union nationale et une décision nationale unifiée pour combattre le virus.

Selon lui, cette union va se concrétiser en accordant au chef du gouvernement la délégation de pouvoir comme mentionnée dans le paragraphe 2 de l’article 70 de la Constitution.

” Vaincre la pandémie du Covid-19 ne peut pas se faire dans l’adversité mais plutôt dans l’union et la solidarité nationales. Personne n’a intérêt à entraver l’action gouvernementale dans la gestion de cette crise et tout le monde se doit d’assumer une responsabilité nationale et humaine” a-t-il affirmé.