Ouverture à Ben Arous d’une unité japonaise de production d’airbag

Une unité japonaise de production d’airbag « Alva -One », d’une capacité de production de 18 millions d’unités, vient d’ouvrir ses portes dans la zone industrielle de Naassène Chebedda du gouvernorat de Ben Arous.

Inaugurée mardi, le 15 mars 2022, par la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie Naila Gongi, cette unité relevant du groupe japonais Toray industries créera environ 3000 emplois, selon le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie. Elle est construite avec compétences tunisiennes, sur une superficie de 18 mille m3 , moyennant un investissement de l’ordre de 10,5 millions d’euros (environ 34,5 millions de dinars) et un encadrement mixte (japonais et tunisiens) a précisé la même source.

En Tunisie, les investissements japonais ont contribué à fournir environ 25 mille emplois, dont 15 mille dans le secteur de l’industrie.

Ce projet revêt un intérêt particulier dans la promotion du secteur du textile technique, a noté Neila Gongi, soulignant l’importance accordée par le gouvernement à l’amélioration du climat des affaires, à l’encouragement des investissements et à la simplification des procédures d’autant que la Tunisie abritera les 27 et 28 août prochain, la 8ème édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD8).

la Tunisie a été choisie par le Japon comme étant la 3ème destination privilégiée pour les investissements nippons après la France et l’Italie, a noté de son côté, l’ambassadeur du Japon en Tunisie Shinsuke Shimizu soulignant l’intérêt accordé par son pays à l’encouragement des investissements japonais dans la région.

La TICAD 8 a pour objectif de renforcer la coopération entre la Tunisie et le Japon et entre ces deux pays et les pays africains dans des secteurs prometteurs afin notamment de faire de la Tunisie un portail d’investissement vers les pays d’Europe et d’Afrique.