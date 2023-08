44 jardins d’enfants publics pour accueillir les enfants à partir du 15 septembre 2023

-Le ministère de la famille de la femme de l’enfance et des personnes âgées a annoncé jeudi l’ouverture de 44 jardins d’enfants publics intégrés afin d’accueillir les enfants à partir du 15 septembre prochain.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la généralisation des services et des programmes préscolaires au profit des enfants dans les zones prioritaires et garantir ainsi le principe d’égalité des chances entre les enfants dans les différentes régions du pays, précise un communiqué du ministère rendu public. 50pc de la capacité d’accueil des jardins d’enfants publics intégrés sont disponibles gratuitement au profit des enfants issus de familles à revenu limité, a rappelé la même source. Ce taux sera revue à la hausse, soit 70pc, dans des jardins d’enfants situés dans des zones d’une extrême priorité. Ces jardins d’enfants assureront à près de 2260 enfants des programmes préscolaires dans des zones prioritaires situées dans 23 gouvernorats et qui enregistrent une absence de jardins d’enfants privés, a encore ajouté la même source. Le ministère a affirmé que les travaux d’aménagement et d’équipement de 5 jardins d’enfants publics intégrés sont en cours à Bir Chebbak (gouvernorat de Sousse), Ezzahra (gouvernorat de Ben Arous), Sidi Fraj (gouvernorat de Béjà), Sejnane (gouvernorat de Bizerte) et Sid Ben Issa (gouvernorat de Nabeul). Ces jardins accueilleront près de 250 enfants vers la fin du mois de décembre 2023, a affirmé le ministère.