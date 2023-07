Ouverture de la  huitième conférence de l’OPEP  à Vienne

La huitième conférence de l’organisation des pays exportateurs de pétrole dit OPEP a débuté mercredi à Vienne, alors que l’Arabie Saoudite annonçait lundi la réduction de sa production.

Parmi les invités et les orateurs figuraient le prince Abdulaziz bin Salman Al Saud, ministre de l’Énergie du Royaume d’Arabie saoudite, les ministres du pétrole et du gaz d’Irak et de Libye, ainsi que le ministre de l’Énergie et des infrastructures des Émirats arabes Unis, entre autres.

« Des milliards de personnes dépendent de notre produit de base, le pétrole, pour leur vie quotidienne. C’est une réalité incontournable qui mérite le respect. C’est pourquoi l’OPEP recherche la stabilité du marché. Bien entendu, en tant qu’industrie, nous voulons nous assurer que notre avenir sera exempt d’émissions. L’exploitation des technologies permettant d’y parvenir sera l’un des thèmes prédominants du séminaire. Cependant, le pétrole est trop central et fondamental pour la vie pour qu’il s’arrête. Nous sommes conscients de cette réalité et nous nous efforçons constamment de réduire notre empreinte écologique. Nous pouvons tous progresser vers une transition énergétique durable et inclusive, » a exprimé Haitham Al Ghais, secrétaire général de l’OPEP.

Cette année, la réunion qui se tiendra sur deux jours, vise à entamer la mise en marche « Vers une transition énergétique durable et inclusive ».

La conférence examinera le paysage énergétique mondial actuel et les perspectives en matière de transitions énergétiques, de stabilité des marchés, de sécurité énergétique, d’investissement, de technologie et d’innovation.