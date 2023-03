Ouverture de la séance plénière inaugurale du nouveau Parlement

La séance plénière inaugurale du nouveau Parlement a démarré ce lundi vers 10h00, presque deux ans après sa fermeture par le président de la République et sa dissolution en mars 2022.

Présidée par le député le plus âgé, Salah Mbarki ( circonscription de Keberia), et les deux députés les plus jeunes, Cyrine Boussandal (Circonscription de Zarzouna, Menzel Jmil/ Bizerte), et Ghassen Yamoun (circonscription de Djerba, Houmt Essouk), en tant que vice-présidents, la plénière inaugurale de la nouvelle législature a été ouverte par des versets coraniques, conformément à l’ article 2 du décret présidentiel portant convocation des nouveaux élus.

Dans une allocution, Salah Mbarki a affirmé, que » parmi les principales missions des députés, le travail dans le cadre d’une approche participative et en harmonie avec le pouvoir exécutif, conformément au devoir national « .

L’élection des nouveaux députés s’est déroulée sur deux tours, conformément aux dispositions de la nouvelle constitution et de la loi électorale, amendée en vertu du décret loi 55 du 15 septembre 2022. Les amendements ont porté, notamment, sur l’adoption du vote sur les personnes, au lieu du vote sur les listes, et sur la répartition des circonscriptions électorale.

La séance inaugurale se tient à l’invitation du président de la République, en vertu du décret présidentiel n°221 du 8 mars 2023 portant convocation des députés de l’ARP conformément à l’artile 71 de la nouvelle constitution.

Selon le décret, le président de la séance inaugurale, où un des deux vice-présidents, devrait lire la liste définitive des membres de l’ARP, annoncée et transmise par l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE).

Les membres de l’ARP devraient ensuite prêter serment.

Le président de la plénière devrait ensuite annoncer l’ouverture des candidatures pour les poste de président de l’ARP et vices présidents avant de réceptionner les candidatures et passer au vote, en vertu de l’article 6. L’élection se fera à bulletin secret et à la majorité absolue des voix.

Au cas de la non-obtention d’aucun candidat à la majorité absolue, le président procèdera à un deuxième tour entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Sera déclaré élu celui qui obtiendra le plus de voix. En cas d’égalité de voix obtenues, le candidat le plus âgé sera déclaré élu.

Le président de la plénière inaugurale proclamera le nom du candidat élu président de l’ARP et de ses deux vice-président puis lèvera la séance.

La séance plénière reprendra ensuite ses travaux sous la présidence de son président élu, assisté par ses deux vice-président. Le président proposera à l’Assemblée la constitution d’une commission pour l’élaboration d’un règlement intérieur, et annoncera l’ouverture des candidatures pour faire partie de ladite commission.

Au cours de la même séance, il recueillera les candidatures et annoncera sa composition avant de la soumettre au vote à la majorité absolue.

Le président de l’ARP invitera la commission du règlement intérieur à se réunir immédiatement après la séance plénière et lèvera la séance.