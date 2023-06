Ouverture de l’appel à candidatures pour la rédaction de manuels parascolaires

Le Centre national pédagogique (CNP) a annoncé, mardi dans un communiqué, l’ouverture de l’appel à candidatures pour la rédaction des manuels parascolaires (série J’accompagne mon enfant) destinés aux élèves des deuxième et troisième années de l’enseignement de base.

Les conditions de participation sont disponibles sur les sites et les pages facebook officiels du ministère de l’éducation nationale et du CNP depuis le 29 mai 2023.

Le communiqué rappelle que le délai maximum de dépôt des candidatures est fixé à 35 jours à compter de la date de publication de l’annonce.