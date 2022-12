Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, samedi, l’ouverture des candidatures aux bourses de master à l’Institut de l’Europe pour l’année universitaire 2023-2024. Le dernier délai de dépôt est fixé pour le 18 janvier 2023, selon un communiqué publié sur son site internet.

Ces bourses s’adressent aux étudiants des pays voisins de l’Union européenne, dont la Tunisie, dans les domaines de spécialisation juridique, économique et financière. Les étudiants peuvent obtenir un master en études internationales et diplomatiques de l’Union européenne, études interdisciplinaires européennes, études économiques européennes , études juridiques européennes, études politiques et gouvernance de l’Union européenne.

Les personnes souhaitant déposer leur candidature peuvent se rendre sur le site internet suivant : www.coleurope.eu.