fête du nouvel an : les banques ouvertes samedi de 9h à 12h

A l’occasion du congé du 1er jour du nouvel an, les Banques de la place assureront au public un service de caisse et de change manuel le samedi 30 décembre 2023, de 09 heures à 12 heures, a annoncé mercredi dans un communiqué, la Banque centrale de Tunisie (BCT).

La BCT assurera, le même jour, de 9 heures à 12 heures, un service de paiement à son siège à Tunis et dans ses succursales. Par ailleurs, la meme source invite les Banques et l’Office National des Postes à prendre les mesures nécessaires pour assurer le chargement des DABs et la continuité des paiements électroniques durant ce congé, en intervenant à temps pour la résolution de tout incident technique.