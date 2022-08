Ouverture des inscriptions à partir de vendredi 19 août pour profiter d’une formation dans le secteur du bâtiment

Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a annoncé jeudi l’ouverture de candidature à partir de demain vendredi pour 210 postes de formation relative à une session de formation pour l’acquisition des compétences permettant de pratiquer une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Les personnes voulant suivre cette formation peuvent s’inscrire à travers la plateforme www.atfp.tn.

Le candidat doit être âgé entre 18 et 35 ans, de nationalité tunisienne et inscrit au bureau de l’emploi et du travail indépendant tout en ayant un niveau scolaire de 7ème année de base. Le programme de formation est d’une durée de 6 mois durant laquelle le candidat bénéficiera d’une allocation mensuelle. Ce programme de formation s’inscrit dans le cadre de la coopération Tuniso-allemande en partenariat avec le ministère ainsi que d’autres partenaires. Un certificat sera remis au bénéficiaire de la formation.