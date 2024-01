Ouverture du Mercato hivernal des administrateurs chez les cotées en Bourse

C’est une sorte de Mercato qui est lancé, presque chaque année par les entreprises cotées en bourse, à la recherche de l’oiseau rare qui siègerait dans leurs conseils d’administrations, soit en tant qu’indépendant, soit en représentant des actionnaires minoritaires. Des postes, généralement courus par les anciens Pdg ou DG d’entreprises publiques ou privés. Des postes rémunérés, et généralement cumulés entre plusieurs entreprises pour un cumul alléchant de rémunérations qui s’ajouterait à leurs pensions de retraite.

C’est ainsi qu’on enregistre depuis quelques jours, un appel à candidature (AC) au poste d’Administrateur représentant les actionnaires minoritaires, publié le 23 janvier courant par la BT (Banque de Tunisie). Appel à candidature aussi, au poste d’Administrateur Indépendant et un autre pour un représentant des minoritaires, lancés le 19 janvier par Air Liquide. Le 17 du même mois, lançait un AC pour un indépendant et un autre membre représentant les minoritaires dans son conseil d’administration. Le bal des administrateur avait été lancé dès le 8 janvier, par la BH Bank et sa filiale Leasing