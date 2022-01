Ouverture d’une enquête contre le président de l’UTAP

Le procureur de la République près la cour d’appel de Tunis a donné ses instructions, hier vendredi, au procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis pour l’ouverture d’une enquête contre le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmajid Zar, et tous ceux qui seront dévoilés par l’enquête, a déclaré, samedi, à l’agence TAP, le porte-parole de la cour d’appel, Habib Torkhani.



Le président de l’UTAP ainsi que les autres personnes éventuellement visées par l’enquête devront répondre « d’infractions de monopole, d’abus de confiance caractérisé et de détournement de fonds publics », a ajouté la même source.

Cette mesure, précise le porte-parole, « intervient par ordonnance de la ministre de la Justice en date du 28 janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article 23 du Code de procédure pénale. »