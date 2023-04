Ouverture d’une enquête sur l’effondrement d’une partie du faux plafond à l’l’hôpital de Kasserine

Le ministère de la Santé a annoncé aujourd’hui mardi l’ouverture d’une enquête pour déterminer les responsabilités et les causes de l’effondrement d’une partie du faux plafond du passage reliant le nouveau service d’urgence aux autres services de l’hôpital régional de Kasserine.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère a indiqué que les équipes techniques centrales et régionales ont intervenu immédiatement et en urgence dimanche soir 2 avril 2023 pour protéger les citoyens et le personnel de l’établissement hospitalier.

Une partie du faux plafond du nouveau service d’urgence de l’hôpital régional de Kasserine s’est détachée dimanche en raison d’un courant d’air violent, provoquant un écart entre les plaques, a déclaré le directeur régional de la santé, Abdelghani Chaabani.

Chaabani a fait savoir à l’agence TAP que l’équipe de maintenance de l’entreprise responsable de l’installation des faux plafonds avait été dépêchée sur place pour effectuer les réparations nécessaires.

Aménagé moyennant un budget d’environ 5 millions de dinars, le nouveau service d’urgence de l’hôpital régional de Kasserine est entré en exploitation le 9 mars dernier. Il comprend 6 lits de réanimation, 12 lits de surveillance, 6 salles d’examen des patients et des salles de soins, ainsi que d’autres installations sanitaires.

