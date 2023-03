Ouverture d’une information judiciaire à l’encontre du gouverneur de Gabès

Une information judiciaire a été ouverte à l’encontre du gouverneur de Gabès, « pour des faits et agissements contraires à la loi ».

Dans un un communiqué, publié tard dans la soirée du 30 au 31 mars, la présidence de la République indique que l’enquête a été ouverte à la demande de la ministre de la Justice, sur instructions du président de la République.

Le président de la République tient à rappeler, à cette occasion, que le peuple tunisien réclame des mesures pour « assainir le pays » et que toute personne qui occupe de hautes responsabilités doit être digne de la confiance qui lui a été confiée et des devoirs qui lui incombent.

« Il faut être à la hauteur des ses responsabilités et nul ne doit enfreindre la loi. »

Le gouverneur de Gabès a été démis de ses fonctions, jeudi, par le président de la République. Il avait été nommé à ce poste en juin 2022.

