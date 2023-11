Ouverture d’une maison de jeunes et d’une salle de sports individuels à « Saïda » à la Manouba

Une maison de jeunes et une salle de sports individuels ont été créés dans le quartier « Saïdia », dans la région de Oued-Ellil (Gouvernorat de la Manouba), en vue d’améliorer les conditions de vie des habitants, et ce dans le cadre de la 1e génération du Programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation (PRIQH), a indiqué à l’Agence TAP, Anouar Khezri, Chef des projets, à l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU), dans le gouvernorat de la Manouba.Khezri a souligné l’importance de ces deux projets et leurs retombées positives sur les jeunes qui sont exposés à des comportements à risque. Ces derniers sont encouragés à pratiquer les sports individuels et à adhérer à des activités culturelles et de sensibilisation.

» L’ouverture d’une maison des jeunes est à même de contribuer à l’amélioration de leurs comportements et de leurs connaissances et de renforcer leurs capacités dans divers domaines, notamment dans le domaine du scoutisme », a t-il avancé.

L’ARRU est également, intervenue pour améliorer l’état d’une centaine de logements, en rénovant les cuisines et les salles de bains et ce dans le cadre du Programme d’amélioration de l’habitat. Elle également contribué, selon Khezri, à assurer l’évacuation des eaux usées et le rapprochement des services publics des habitants, en assurant la fluidité de la circulation dans le quartier, ainsi que l’électrification publique dans toutes les rues pour assurer la sécurité des habitants.Le responsable a relevé un regain d’intérêt de la part des habitants pour ce quartier depuis le lancement des opérations de réhabilitation et d’entretien, grâce aux commodités qui y ont été installées.De son côté, la Présidente de l' »Association des stars du sport » à Saïdia, jelila hedhili a considéré que l’ouverture d’une salle de sports individuels dans le quartier est un acquis certain pour les jeunes, leur permettant de renforcer leurs talents grâce à un encadrement réalisé par les meilleurs entraîneurs et ce en dépit des difficultés financières que rencontre l’association (faiblesse des revenus de l’association et hausse des dépenses de la salle de sport), en plus du manque d’équipements sportifs.A cet égard, Hedhili a appelé les autorités compétentes à apporter le soutien nécessaire à la salle pour qu’elle reste ouverte aux habitants du quartier de toutes les tranches d’âge et puisse attirer plus d’adhérents notamment, ceux qui appartiennent aux familles vulnérables mais aussi, contribue à former des champions dans les sports individuels.Selon la Cheftaine scout de « Saïdia », Taysir Trabelsi, les responsables de la Maison de Jeunes du quartier Saïdia ont veillé depuis sa création, à répondre aux aspirations de ses adhérents, dont l’âge varie entre 7 et 23 ans, en ce qui concerne les activités culturelles et ce en veillant à élargir le cercle de leurs connaissances et à développer leurs talents. Trabelsi a souligné que la maison de jeunes accueille 250 scouts, leur offrant diverses activités selon l’actualité (question palestinienne, sujets ciblés qui profitent à cette tranche d’âge…).En outre, une société « Aziza Glass », spécialisée dans l’industrie du verre sur mesure, a été créee à Oued Ellil. Elle a embauché, depuis sa création en 2017, 40 ouvriers de la région. Cette usine est parvenue à élargir et à développer ses activités durant les dernières années. Grâce au programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation, l’usine a bénéficié d’un espace pour réaliser ses activités, a indiqué le vice-directeur de l’usine, Mongi Jaouani. Selon Jaouani, « le directeur de l’usine aspire à entreprendre, avec l’appui de l’ARRU, une première extension de l’usine pour recruter davantage de main-d’œuvre et ensuite, aménager un terrain sur deux hectares, pour faire une deuxième extension ».

