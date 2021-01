Ouverture en mars prochain de la cité de l’enfance à M’hamdiya

Les travaux de construction d’une cité de l’enfance, la première du genre en Tunisie, dans le cadre d’un projet visant la création d’un jardin d’enfants pilote et des espaces pour l’encadrement des parents dans le domaine de l’éducation parentale, démarreront, la semaine prochaine, a annoncé, dimanche, le président de la municipalité de M’hamdiya, Ahmed Ilmi.

Dans une déclaration à la TAP, Ilmi a ajouté que le projet permettra de transformer le village artisanal situé dans le quartier Hached et devenu un lieu fréquenté par des délinquants, en une cité de l’enfance, faisant savoir que la fin des travaux d’aménagement du projet est prévue en mars prochain moyennant un financement de 500 mille dinars attribué par l’Union tunisienne de solidarité sociale, en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Le projet consiste en le réaménagement des boutiques du village artisanal et la construction d’une clôture pour protéger la cité de l’enfance qui vise à fournir aux enfants de cette région qui compte plus de 100 mille habitants la protection et l’encadrement nécessaire.