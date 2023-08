Ouverture le 28 août des candidatures aux Journées Québec de recrutement en Tunisie

Le directeur du département de recrutement des coopérants à l’agence tunisienne de coopération technique (ATCT), Imed Abdennour, a annoncé l’ouverture, le 28 août courant à 18h00 des candidatures aux Journées Québec de recrutement en Tunisie via le site web du gouvernement du Québec (Journées Québec).

Il a fait savoir, dans une déclaration à la TAP, que les candidatures restent ouvertes pendant cinq semaines, précisant que les spécialités demandées concernent la finance, l’administration, la santé, les technologies de l’information et de la communication, la mécanique le bâtiment et la construction, l’enseignement et les services de garde éducatifs à l’enfance.

Cette initiative de recrutement aura lieu en présentiel les 21 et 22 octobre 2023 à Tunis pour toutes les spécialités excepté le secteur de la santé dont les entretiens se dérouleront le 19 octobre.

Il est à noter que l’ATCT avait publié sur son site Internet les dates limites de candidature et le lien de la plateforme électronique d’inscription :

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/seances/inscription/index.php?ID_Seance=6737

