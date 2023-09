Ouverture lundi des souscriptions aux bons de trésor à court terme pour un montant de 900 MDT

Le Trésor public tunisien prévoit l’ouverture de souscriptions aux bons du Trésor à court terme (BTC) pour un montant de 900 millions de dinars et ce à partir de demain, lundi 25 septembre 2023, selon Tunisie Clearing, dépositaire central des titres et gestionnaire du système de règlement/livraison des titres en Tunisie.

Le remboursement de ces BTC (capital et intérêts) se fera après une échéance de 26 semaines.

D’après Tunisie Clearing, le département de Finances procédera, également, au remboursement de la ligne » BTC 26 semaines 29092023 « , à la fin de la semaine prochaine, outre la mise en paiement de la ligne » BTA 8,8% septembre 2032 « , jeudi 28 septembre 2023.

Par ailleurs, le Trésor public a annoncé que l’adjudication des Bons du Trésor à court terme le 21/09/2023 » a été déclarée infructueuse « .

Par ailleurs, toujours selon la même source, les taux d’intérêt appliqués sur les emprunts accordés par les banques et les institutions financières à l’Etat demeurent élevés, variant globalement entre 8,37% et 9,95%.

Ce taux doit être soumis, normalement, aux règles de l’offre et de la demande sur le marché financier. Toutefois, il est fixé par les banques en leur qualité de prêteurs d’une part, et au vu qu’elles disposent de liquidités importantes, dont le pays en a besoin, d’autre part.

Il importe de noter que les statistiques de la Banque centrale de Tunisie font état de l’accroissement de l’encours de bons du Trésor à court terme à 8.487,8 millions de dinars (MD), contre 5.618,2 MD, un an auparavant.

- Publicité-