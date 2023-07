Padel Gammarth créé un centre Indoor en un partenariat avec CARTE Assurances

Padel Gammarth signe un partenariat avec CARTE Assurances pour créer un centre Indoor.

Padel Gammarth est fier d’annoncer la signature d’un nouveau partenariat avec CARTE Assurances.

Le projet tel que défini par les deux parties porte sur le lancement d’un plan de développement devant permettre au club de rajouter 2 courts de padel et de transformer 05 autres en des indoor. Des gradins sont également prévus afin d’accueillir des compétitions nationales et internationales dans les meilleures conditions. Padel Gammarth comptera d’ici la fin de l’année 2023 07 courts au total (05 indoor et 2 outdoor).

Suite à cet accord le centre Indoor portera désormais le nom de CARTE Padel Gammarth

Avec ce nouveau partenariat, CARTE Assurances continue sur sa lancée pour promouvoir

une discipline en plein essor et réitère son engagement aux côtés de la communauté

locale du padel.

« Padel Gammarth est classé parmi les meilleurs clubs de la place en termes

d’infrastructure, le doter d’un centre Indoor ne peut que profiter aux amateurs de ce sport

et leur offrira plus de flexibilité pour pratiquer leur passion » a déclaré Mehdi DOGHRI,

Directeur Général de CARTE Assurances.

« Ce partenariat donnera plus de succès à notre club auprès des joueurs de padel et nous

permettra d’organiser plusieurs tournois nationaux et internationaux » s’est félicité Hassan

SFAR le propriétaire du Padel Gammarth.