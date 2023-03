Pagaille en vue dans les aéroports allemands

Après les facteurs, les cheminots, les enseignants et les soignants… C’est le personnel aérien qui cesse une nouvelle fois le travail, en Allemagne. Ce lundi 13 mars, quatre aéroports outre-Rhin vont fonctionner au ralenti. Au moins 351 vols sont d’ores et déjà confirmés comme annulés, en raison d’un arrêt de travail de 24 heures du personnel chargé des contrôles de sécurité.

Il faudra prévoir des temps d’attente plus longs et des annulations de vols ​, a fait savoir le syndicat de branche Verdi, qui a lancé cet appel pour soutenir des revendications de hausses de salaire et d’amélioration des conditions de travail.

Les annulations de vols, prévues au départ de Berlin, Brême, Hambourg et Hanovre, toucheront plus de 100 000 passagers, a estimé l’association aéroportuaire ADV. Son directeur général Ralph Beisel a dénoncé des abus ​du syndicat, les aéroports se remettant à peine de la crise la plus profonde de l’aviation ​.