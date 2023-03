Pakistan: Au moins neuf policiers tués dans un attentat suicide revendiqué par Daesh

Au moins neuf policiers ont été tués et 16 blessés lundi dans le sud-ouest du Pakistan, dans un attentat suicide contre le camion qui les transportait, revendiqué par le groupe Etat islamique.

« Le kamikaze conduisait une moto et il a percuté le camion par l’arrière », a de son côté déclaré Abdul Hai Aamir, un haut responsable de la police locale. L’attentat a eu lieu à Dhadar dans le district de Kacchi, à environ 120 km au sud-est de Quetta, capitale de la province du Baloutchistan.

Le bilan pourrait s’aggraver, huit des blessés se trouvant dans un état critique, a précisé M. Aamir.

Le chef de la police du district de Kacchi, a indiqué à l’AFP que les victimes revenaient d’un district voisin, où ils avaient assuré pendant une semaine la protection d’une foire agricole.

Le Baloutchistan est la grande province, pauvre et peu peuplée, du sud-ouest du Pakistan, frontalière de l’Afghanistan et de l’Iran. Il est depuis longtemps le théâtre de violences ethniques, sectaires et séparatistes.

La province est riche en hydrocarbures et en minerais, mais sa population – environ 12 millions d’habitants – se plaint d’être marginalisée et spoliée de ses ressources naturelles.