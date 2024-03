Pakistan : Shehbaz Sharif redevient Premier ministre

Shehbaz Sharif est devenu ce dimanche 3 mars pour la deuxième fois Premier ministre du Pakistan, en étant élu par l’Assemblée nationale issue des dernières législatives, dont le résultat avait été contesté avec virulence par les partisans d’Imran Khan.

Déjà chef du gouvernement d’avril 2022 à août 2023, Shehbaz Sharif, 72 ans, a été élu avec 201 voix contre 92 à Omar Ayub Khan, le candidat soutenu par l’ex-Premier ministre Imran Khan, trois semaines après les élections du 8 février, que l’on soupçonne entachées de « lourds soupçons de fraudes ».

Pour reprendre le pouvoir, Shehbaz Sharif et son parti, la Ligue musulmane du Pakistan (PML-N), ont dû conclure un accord de coalition avec leur rival historique, le Parti du peuple pakistanais (PPP) de Bilawal Bhutto Zardari, et plusieurs autres petits partis.

En contrepartie, l’ancien président Asif Ali Zardari (2008-2013), époux de l’ancienne Première ministre assassinée Benazir Bhutto et père de Bilawal, a été désigné par le PPP candidat commun à la présidence.

