Palestine-Gaza L’AG de l’ONU juge «inacceptable» la poursuite des tirs

L’Assemblée générale de l’ONU, qui s’est réunie à 16 heures au niveau ministériel, a qualifié par la voix de son secrétaire général, Antonio Guterres, d’« inacceptable » la poursuite des tirs israéliens et palestiniens. Le cabinet de sécurité israélien, auquel participeront notamment le premier ministre Benyamin Nétanyahou et les principaux responsables sécuritaires du pays, se réunit pour sa part dans la soirée afin de discuter d’un possible cessez-le-feu, ainsi que l’ont indiqué des sources officielles.

Après l’appel du président américain, Joe Biden, en faveur d’une « désescalade » immédiate dans ces affrontements qui ont fait au moins 240 morts en dix jours (en grande majorité des Palestiniens) et le refus de Washington de soutenir une résolution de la France à l’ONU, le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, est arrivé dans la matinée à Tel-Aviv. Il a soutenu que les frappes israéliennes à Gaza relevaient du « droit à l’autodéfense », tout en appelant à une cessation rapide des hostilités. Il était attendu dans la soirée à Ramallah, en Cisjordanie occupée, pour un entretien avec le président palestinien, Mahmoud Abbas.