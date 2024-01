Palestine-Génocide : « Vives inquiétudes » du Foreign Office

Le ministère britannique des Affaires étrangères a exprimé samedi ses « vives inquiétudes » au lendemain de la décision de la Cour internationale de justice (CIJ), qui a appelé Israël à « prendre toutes les mesures en son pouvoir » pour éviter un génocide à Gaza.

« Nous respectons le rôle et l’indépendance de la CIJ », indique le porte-parole du Foreign Officee, avant de faire part de ses « vives inquiétudes concernant cette affaire, qui n’aide pas à l’instauration d’un cessez-le-feu durable ».

Israël « a le droit de se défendre contre Hamas », ajoute-t-il , pour souligner ensuite que « nous estimons que les actions d’Israël à Gaza ne peuvent pas être qualifiées de génocide, et c’est pourquoi nous pensons que la décision de l’Afrique du Sud de porter l’affaire devant la justice est erronée et provocatrice », selon ses dires.

