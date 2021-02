Palestine : Hamas et Fatah s’entendent sur l’organisation des élections

Les factions palestiniennes ont annoncé un accord intermédiaire, au Caire, la capitale égyptienne, qui rend plus crédible la tenue d’élections législatives, présidentielle et pour renouveler la direction de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), annoncées pour mai, juillet et août. Ces scrutins seraient les premiers depuis 2006 et la fracture entre le Fatah du président Mahmoud Abbas et le Hamas. Le mouvement islamiste, alors surpris par sa victoire, incapable d’assumer le pouvoir, avait fini par se retrancher en 2007 dans la bande de Gaza, en prenant le contrôle total.

Les factions testent désormais leur bonne foi en avançant vers ce scrutin, tout en tâchant de réduire son potentiel de surprises. Plus que de démocratie, elles parlent d’ordre. Il s’agit de refonder la maison commune, à l’heure de renouer le dialogue avec Washington, après quatre ans de coups de boutoir assénés par l’administration Trump. Au Caire, évitant d’aborder trop en détail les sujets qui fâchent, Fatah et Hamas se sont engagés dans les grandes lignes à respecter les résultats des urnes, à exclure les milices des bureaux de vote, ainsi qu’à mettre en place un « tribunal électoral consensuel » censé régler les réclamations. Cet engagement fait suite à des manœuvres de Mahmoud Abbas pour placer des juges à sa main.