Palmiers-dattiers : Appel à lancer le traitement préventif contre l’acarien jaune

Le Centre Technique des Dattes (CTD) relevant du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a appelé, mardi, les producteurs de dattes à se préparer au lancement de la première opération de traitement préventif contre l’acarien jaune du palmier dattier (Oligonychus afrasiaticus Mc Gr.), communément appelé Boufarouas, et ce, trois semaines après la pollinisation.

Selon un communiqué publié par le département de l’agriculture, le centre a précisé que le traitement préventif se fait à travers la pulvérisation de soufre (une concentration de 300 grammes de soufre/100 litres d’eau). Il faut bien diluer le soufre dans de l’eau à faible salinité, avant de le verser dans les poudreuses et utiliser des pulvérisateurs à haute pression. Il faut ensuite, pulvériser abondamment toutes les parties du palmier, procéder au traitement tôt le matin ou le soir et généraliser le traitement à toutes les oasis pour une meilleure efficacité.

Ces acariens tissent leurs toiles autour des régimes de dattes et piquent les fruits pour en sucer la substance. Ce parasite est véhiculé par les vents, les insectes et les oiseaux. Les températures chaudes et sèches favorisent le développement des colonies.

